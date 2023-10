Morje je danes spet preplavilo gradeško nabrežje v sicer le ožjem obsegu kot včeraj. Na kraju so bili prostovoljci civilne zaščite, ki so nadzorovali stanje in zagotavljali varnost. Za danes je sicer civilna zaščita iz FJK že včeraj spet objavila rumeno opozorilo ravno zaradi poplavljanja morja. Povišano plimovanje, toda v občutno manjšem obsegu kot v petek, je napovedoval tudi Arso.