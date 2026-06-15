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Zeleni škuner

Morski dron zaplul še pred Zelenim škunerjem

V Gradežu predstavili raziskovalni projekt videmske univerze

Danjel Radetič |
Gradež |
15. jun. 2026 | 16:50
    Morski dron zaplul še pred Zelenim škunerjem
    Morski dron videmske univerze (FOTO G.V.)
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Zeleni škuner zveze Legambiente začenja svojo vsakoletno ob obali Apeninskega polotoka. Danes, 15. junija, so v Gradežu izpeljali niz delavnic za otroke, poleg tega so predstavili raziskovalni projekt videmske univerze, v okviru katerega je bil izdelan morski dron za spremljanje stanja podmorskih ekosistemov. Danes ob 11.30 bodo v gradeškem portiču objavili podatke o kakovosti morske vode v Furlaniji - Julijski krajini, nakar bodo odpluli v Chioggio, drugo etapo popotovanja, ki se sredi avgusta v Genovi.

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