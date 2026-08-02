Na Padričah po dolgi noči še gasijo požar

Na območju med Padričami, Gropado in cesto, ki vodi iz Gropade v Bazovico, še naprej gasijo gozdni požar, ki je izbruhnil v soboto zgodaj popoldne. Potem ko so gasilci, civilna zaščita in gozdarska policija v soboto več ur krotili plamene, bazo so postavili v parku Zadzakalom, so se dejavnosti nadaljevale tudi vso noč.
Na kraju so bili openski gasilci, tri ekipe iz Trsta in piloti dronov, pokrajinsko poveljstvo je priklicalo tudi več gasilcev iz drugih izmen, ki so opravljali nadure. Od sobote so na terenu prostovoljci civilne zaščite iz več občin in prostovoljno gasilsko društvo Breg ter prostovoljni gasilci iz Trsta.
Od sobotnega večera ter vso noč je po dimu zaudarjalo tudi v večjem delu Trsta, vse do oddaljenih predelov, kot sta mestno nabrežje in Sv. Jakob. Na Padričah je dolga noč medtem minila ob omejevanju požara in varovanju hiš ter doma za starejše občane Ieralla, ki se je znašel v bližini ognja. Ponoči in nato še bol zjutraj se je dvignil veter, ki dodatno ovira gašenje. Gasilci so tudi izdelali zemljevid požarišča, zgodaj zjutraj pa so na pomoč spet prileteli helikopterji: dva od deželne civilne zaščite in gasilski Drago iz Benetk. Gašenje se nadaljuje tudi na terenu.