Na Padričah po dolgi noči še gasijo požar

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Na območju med Padričami, Gropado in cesto, ki vodi iz Gropade v Bazovico, še naprej gasijo gozdni požar, ki je izbruhnil v soboto zgodaj popoldne. Potem ko so gasilci, civilna zaščita in gozdarska policija v soboto več ur krotili plamene, bazo so postavili v parku Zadzakalom, so se dejavnosti nadaljevale tudi vso noč.

Zemljevid požarišča (GASILCI)

Na kraju so bili openski gasilci, tri ekipe iz Trsta in piloti dronov, pokrajinsko poveljstvo je priklicalo tudi več gasilcev iz drugih izmen, ki so opravljali nadure. Od sobote so na terenu prostovoljci civilne zaščite iz več občin in prostovoljno gasilsko društvo Breg ter prostovoljni gasilci iz Trsta.

Pogled z zraka (GASILCI)