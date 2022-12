»Mušič bo dobil strešici, Basaglia pa svoj program«

»Z našimi programi bomo nekatere lokalne dragulje naredili za globalno prepoznavne, od arhitekture obeh Ravnikarjev in Aleksandra Gadžijeva do solkanskega radiča, za druge, že svetovno razvpite, pa bomo pokazali, od kod so doma: zato bo Mušič dobil strešici, psihiater Franco Basaglia pa svoj program. Časi so pač taki, da mora včasih Kosovela recitirati Patti Smith, da bi se zanj začeli zanimati svet,« pravi Stojan Pelko, programski vodja Evropske prestolnice kulture GO! 2025, v današnjem intervjuju za Primorski dnevnik.

Vlogo programskega vodje je prevzel pred dobrim mesecem, odločevalce prepričal z ambiciozno vizijo programskega in strokovnega dela ter z izkušnjami iz upravljanja kulturnega sektorja. Kot pravi, je Evropska prestolnica kulture za Novo Gorico in Gorico priložnost Evropi in svetu pokazati najboljše, tako iz zgodovine in sedanjosti kot tudi iz kulture in umetnosti. Še več, območje na meji z več jeziki in partnerji lahko postane neke vrste laboratorij, kako je v prostor mogoče posegati z umetnostjo, kako je mogoče okrepiti sodelovanje med zavodi in nevladniki in stvari delati drugače. Ob tem sogovornik priznava, da je njegova osnovna zaveza uresničitev obljub iz prijavne knjige in napoveduje ambicioznejše festivalske edicije v letu 2023.

