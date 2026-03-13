Musica Goritiensis s 87 tekmovalci iz 14 držav

Pete izvedbe mednarodnega tekmovanja Musica Goritiensis se bo udeležilo 87 glasbenikov do tridesetega leta starosti iz štirinajstih različnih držav. »Med njimi bo tudi Avstralija, sicer bo veliko tekmovalcev prišlo iz Poljske, kar nekaj jih bo tudi iz Francije, Nemčije, Avstrije ter seveda iz Italije, Slovenije in Hrvaške,« je pojasnila ravnateljica Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel Alessandra Schettino med včerajšnjo predstavitvijo tekmovanja, ki je potekala v goriškem Trgovskem domu.

Tekmovanje Musica Goritiensis prirejata Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojze Bratuž v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica, ki bo gostila prva dva tekmovalna dneva. V soboto in nedeljo, 14. in 15. marca, bodo v Novi Gorici nastopili solopevci, nakar se bo s ponedeljkom, 16. marca, tekmovanje za pianiste, violiniste in violončeliste nadaljevalo v Kulturnem centru Lojze Bratuž, kjer bo v soboto, 21. marca, ob 18. uri slavnostni koncert zmagovalcev, ki jim bodo ob denarni nagradi zagotovili možnost nastopanja na raznih koncertih med prihodnjo sezono. Poleg tega bo podeljena tudi posebna nagrada občinstva Evropska prestolnica kulture za najboljšo izvedbo na koncertu nagrajencev in bo zmagovalcu omogočila nagradni koncert v goriškem prostoru.

Tekmovanje bo potekalo pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica ter GO!2025, sicer je častno pokroviteljstvo zagotovila slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko, podporo pa Dežela Furlanija - Julijska krajina. Poleg že omenjenih so partnerji projekta tudi tržaški konservatorij, zavod ERTFVG in društvo Farandola iz Pordenona. Medijski partner bo podjetje Studio produzioni multimediali iz Trsta, ki bo letos prvič omogočilo prenos tekmovalnih nastopov v živo.

Tekmovanja gostijo že več let

»V Kulturnem centru Lojze Bratuž gostimo mednarodna tekmovanja že vrsto let. Od leta 1996 smo kakih petnajst let gostili tekmovanje Marcosig, ki je bilo namenjeno mladim violinistom in violončelistom. Že mnogo let gostimo zborovsko tekmovanje Seghizzi, ki je res na zelo visokem nivoju, pred leti je pri nas potekalo tudi klavirsko tekmovanje Pecar. Leta 2020 smo se s Slovenskim centrom za glasbeno vzgojo Emil Komel odločili za organizacijo tekmovanja Musica Goritiensis, in sicer tudi z željo, da bi ponudili našim učencem možnost nastopanja oz. spremljanja tovrstnega mednarodnega dogodka,« je včeraj povedala predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec. Predstavitve se je udeležil tudi goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti, ki je čestital prirediteljema, da nadaljujeta s čezmejnim povezovanjem v duhu Evropske prestolnice kulture. Zadovoljstvo nad sodelovanjem pri organizaciji tekmovanja je izrazil ravnatelj Glasbene šola Nova Gorica Vladimir Čadež, ki je pojasnil, da letos sodelujejo tudi pri čezmejnem projektu Librilliamo.

V pričakovanju na tekmovanje so na klasičnem liceju Primoža Trubarja izpeljali delavnico, med katero so razmišljali o pomenu glasbe. Pod mentorstvom profesorice Damiane Devetak so dijaki drugega klasičnega liceja pripravili nekaj vprašanj, na katera sta med včerajšnjo predstavitvijo odgovorila člana žirije Eugenio Leggiadri Galliani v živo in Caroline Oblasser preko spletne povezave iz Salzburga.

Pokrovitelji oz. podporniki tekmovanja so poklicno združenje svetovalcev za delo Peric Drufovka Simeoni, Pecar piano center, ZKB Trst Gorica in tiskarna Grafica Goriziana.