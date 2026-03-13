Z lila klopco zoper stigmo in molk

Med pandemijo so motnje hranjenja v Italiji narasle za 30 odstotkov. Po covidu so pri tržaško-goriškem zdravstvenem podjetju Asugi zabeležili kar 50-odstotni porast primerov. Z motnjami hranjenja, ki ostajajo drugi najpogostejši vzrok smrti pri mladostnikih, se v Italiji soočajo kar trije milijoni ljudi. V javnih ustanovah FJK se zaradi teh duševnih bolezni zdravi okrog 1500 ljudi. Točno število pa ni znano, saj veliko ljudi ne poišče pomoči zaradi sramu in predsodkov. Glede tovrstnih motenj se namreč malo ve. Pogosto se jih podcenjuje ali enostavno interpretira kot razvajenost. Močna družbena stigma pa ljudem, ki se z njimi soočajo, pogosto preprečuje, da bi poiskali pomoč. Pri zdravljenju je sicer zelo pomemben hiter pristop.

Ob nacionalnem dnevu lila pentlje, ki je namenjen ozaveščanju o motnjah hranjenja in prehranjevanja in poteka 15. marca, bo Občina Gorica v sodelovanju s podjetjem občinskih lekarn, podjetjem Asugi in združenjema La Fenice, Ali di Vita ter italijanskim sindikatom finančnih delavcev Silf, v Ljudskem vrtu postavila lila klopco. Na njej bo tablica s sporočilom, ki želi spodbuditi ljudi, ki trpijo zaradi motenj hranjenja, naj poiščejo pomoč. Namerno so izbrali prostor, ki ga radi obiskujejo mladi.

Ključno je delovanje mreže

»Ne morem se sprijazniti s tem, zakaj je čisto sprejemljivo, da skrbimo za nekoga, ki se bojuje z diabetesom, ne pa za tiste, ki se borijo z motnjami hranjenja,« pravi Donatella Martini, predsednica društva La Fenice, ki so ga leta 2008 ustanovili starši in družine oseb z motnjami hranjenja. Gre za pravo bolezen, ki pa se jo dandanes da zdraviti in predvsem od katere se da ozdraviti.

Najbolj razširjene in najbolj poznane oblike tovrstnih bolezni so anoreksija, bulimija in t.i. binge-eating. Obstaja pa jih veliko več, ki so manj znane in težje prepoznavne. »Zelo pomemben je hiter oziroma pravočasen pristop,« poudarja zdravnica Corinna Michelin, ki od decembra 2022 vodi enoto za motnje hranjenja v Tržiču (SSD DCA) v okviru zdravstvenega podjetja Asugi. Obravnava in zdravljenje oseb z motnjami hranjenja ter njihovih družin potekata s pomočjo posebej usposobljene ekipe, v kateri deluje več strokovnjakov od psihologa, psihiatra do izvedenca za prehrano. Ključna sta namreč multidisciplinarni pristop in sodelovanje zdravstvenih strokovnjakov, podjetij, družin in društev.