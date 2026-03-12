Oranžna mreža okrog žarov in igral

Sprehajalci, tekači in rekreativci nasploh, ki radi obiskujejo zgornji del Pevmskega parka, so v zadnjih dneh opazili, da je bila okrog otroških igral in žarov za nekdanjim lokalom Remuda nameščena oranžna mreža, ki preprečuje dostop do območja.

»Pevmski park je kot znano v lasti Dežele Furlanije - Julijske krajine. Mrežo okrog območja z žari in igrali so namestili, da bi preprečili dostop do, ker so se v zadnjih časih zvrstili razni primeri vandalizma,« pojasnjuje deželni svetnik Liste Fedriga, Diego Bernardis, ki je konec maja lanskega leta vložil svetniško vprašanje, povezano ravno s Pevmskim parkom.

Bernardis je deželni vlado takrat opozoril na potrebo po čim prejšnjem ukrepanju tako v zgornjem kot v spodnjem delu Pevmskega parka. V spodnjem delu parka ob reki Soči se je pred nekaj več kot tremi leti pojavil usad, ki je viden tudi s Pevmskega mostu in zaradi katerega so z oranžno mrežo zavarovali del zidu ob travniku pod počivališčem. Pred nekaj meseci se je udrl še del podpornega zidu med tamkajšnjo pešpotjo in travnikom.

Krožna pot zaprta dve leti

Že več kot dve leti je po drugi strani zaprta krožna pot v zgornjem delu parka: lesena brv pod nekdanjim lokalom Remuda v Pevmi je bila poškodovana in nevarna, zato so jo odstranili, novega mostička pa številni sprehajalci, rekreativci in lastniki psov, ki vsak dan v velikem številu obiskujejo park, še niso dočakali. Obiskovalci parka so si s časom utrli prehod kar skozi gozd, da se lahko spet povežejo na zgornji del krožne poti, gozdna steza pa je blatna in strma.

Pristojna deželna direkcija je takoj po usadu, do katerega je v predelu parka ob Soči prišlo konec leta 2022, poskrbela za zavarovanje območja in začela izvajati vsa potrebna tehnična preverjanja za izvedbo sanacije, vendar je zadeva zastala na mrtvem tiru, ko so stekla dogovarjanja z goriško občino, da bi slednja prevzela pooblastilo za izpeljavo postopka. Svojčas nam je goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnil, da občina ni prevzela skrbi za sanacijo zidu, ker ni bilo mogoče vnaprej vedeti, koliko finančnih sredstev boi bilo potrebnih. Če bi se namreč izkazalo, da bi bilo prenove potrebnih več deset metrov zidu, bi bila naložba za občino prevelik zalogaj.

Podobno kot velja za usad, zaenkrat še ni bilo poskrbljeno niti za postavitev nove brvi pod nekdanjo Remudo in za izvedbo potrebnih sanacijskih del v parku, čeprav je lani deželni odbornik Stefano Zannier, ki je v deželni vladi zadolžen za kmetijstvo in gozdove, deželnemu svetniku Bernardisu med drugim zagotovil, da na Deželi že imajo na voljo potrebna finančna sredstva in da naj bi dela stekla v kratkem.

Načrtujejo razna dela

Včeraj je deželni svetnik Bernardis v pristojnih deželnih urah preveril, zakaj so postavili mrežo okrog območja z žari in igrali za nekdanjo Remudo, hkrati je zaprosil za pojasnila tudi glede brvi in ostalih sanacijskih del. Odgovor na prvo vprašanje je kot rečeno vezan na vandalska dejanja, medtem ko so mu glede brvi pojasnili, da razmišljajo o prekvalifikaciji širšega predela parka, vendar ni še znano, kdaj bi se dela lahko začela.