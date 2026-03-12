Poklon aleksandrinkam z verzi in glasbo

Prejšnjo soboto, na predvečer mednarodnega dneva žena, se je v Pomniku na Cerju odvil poklon aleksandrinkam. Poudarek je bil na Mileni Faganeli, izobraženi učiteljici iz Mirna, ki je v Egiptu služila kruh kot vzgojiteljica mladega Butrosa Galija, kasneje generalnega sekretarja Združenih narodov.

Dogodek Pesmi aleksandrink v verzih in glasbi, ki je potekal v organizaciji MIRE - Ženskega odbora Slovenskega centra PEN v sodelovanju z Javnim zavodom Miren Kras in ob podpori Zveze kulturnih društev Nova Gorica, je v preplet poezije Darinke Kozinc v glasbeni interpretaciji kantavtorice in pesnice Sabine Vostner in kvarteta Virilis ter z izvedbo uglasbitev Mirana Rustje povezala Megi Rožič s premišljeno vtkano strokovno popotnico fenomena ženskih migracij in emancipacije.

Direktorica Javnega zavoda Miren Kras Ariana Durnik je v pozdravnem nagovoru izpostavila lokacijo pomnika, ki se nahaja na točki, od koder se odpirajo pogledi na dve naravni pokrajini, ki sta pomembno zaznamovali zgodbo aleksandrink: Vipavsko dolino in Jadransko morje. Prisotne je nagovorila tudi predstavnica centra PEN, Milena Šmit, predsednica MIRE, tudi avtorica zbirke Pesmi aleksandrink - Darinka Kozinc - pa se je zahvalila vsem, ki pomagajo, da se spomin na dragoceno dediščino aleksandrink ohranja. Prireditev je popestril recital Pesmi za aleksandrinke v izvedbi Boženke Jelerčič v slovenščini in Aleksandre Devetak v italijanščini, Inga Brezigar pa je predstavila življenjsko pot Milene Faganeli. Večera se je udeležila tudi državna sekretarka Vesna Humar.