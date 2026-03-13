Ministrica Tanja Fajon v torek prihaja v Trst

Slovenska ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se bo v torek v Trstu udeležila konference ob 30. obletnici delovanja izvršnega sekretariata Srednjeevropske pobude, ki bo potekala v kongresnem centru v Starem pristanišču. Prisoten bo med drugim podpredsednik italijanske vlade in minister za zunanje zadeve Antonio Tajani.

Napovedani sta dve ministrski razpravi s posebnim poudarkom na novih geopolitičnih in gospodarskih izzivih za regijo SEP v aktualnih mednarodnih okoliščinah. Ministri bodo med drugim razpravljali o prioritetah Srednjeevropske pobude, poudarek pa bo na nadaljnji podpori širitvi EU, povezljivosti ter rekonstrukciji Ukrajine. Pomemben del srečanja bodo posvetili gospodarski dimenziji regionalnega sodelovanja, s poudarkom na večji povezljivosti regije v luči trajnostnega razvoja, konkurenčne rasti in inovacij.

Ob robu se bo ministrica Tanja Fajon predvidoma srečala tudi s predstavniki slovenske manjšine v Italiji.

V torek popoldne pa bo v istem kraju konferenca o koridorju IMEC med Sredozemljem, Bližnjim vzhodom in Indijo.