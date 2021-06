Musica Goritiensis že odmeva po svetu

Devetdeset kandidatov iz kar dvaindvajsetih držav. Tolikšen je domet prvega mednarodnega glasbenega tekmovanja Musica Goritiensis, skupnega projekta Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki bo potekal pod pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica. Goriška je po svoji naravi čezmejna in tekmovanje, ki nosi v naslovu njeno ime, poudarja zgodovinski pomen in simbolično dediščino Evropske prestolnice kulture 2025.

Tekmovanje za violino, violončelo, klavir in petje je namenjeno mladim glasbenikom do 25. leta starosti (oz. 30. leta za pevce), ki so imeli čas do prvih dni junija, da so se odločili za ta izziv. Na letošnjo, prvo izvedbo, se je kot omenjeno prijavilo kar devetdeset kandidatov z vsega sveta, celo iz ZDA in Avstralije. Vsi so poslali posnetke svojih nastopov. Organizatorji so jih že posredovali članom žirij, ki se bodo sestali v drugi polovici junija in sporočili rezultate znotraj posameznih sekcij ali imena finalistov za kategorije, ki predvidevajo dva kroga. Kandidate bodo ocenjevale štiri ugledne žirije, sestavljene iz dvajsetih mednarodno priznanih glasbenikov in docentov. Med njimi so mezzosopranistka Bernarda Fink, pianist Vincenzo Balzani, violinistka Monika Skalar, violončelist Wilfried Tachezi in mnogi drugi umetniki, ki imajo mednarodno koncertno kariero, vodijo tekmovanja in festivale, poučujejo na prestižnih akademijah kot so salzburški Mozarteum, dunajska Univerza za glasbo in londonski Royal College of Music. Dan nagrajevanja še ni znan, ker bo konec ocenjevanja odvisen od števila kandidatov, ki bodo imeli pravico nadaljevati v drugem krogu.