Muzej na Debeli griži z novo tehnologijo

Muzej in topniški rovi na Debeli griži bodo odslej še privlačnejši za obiskovalce. Včeraj so tam podpisali sporazum o nadaljevanju partnerstva med Fundacijo Goriške hranilnice in Občino Zagraj, ki je upraviteljica muzeja in bližnjega spominskega območja. V skladu z dogovorom sta se ustanovi obvezali k nadgradnji dejavnosti za kulturno in turistično promocijo tega prizorišča krvavih spopadov med prvo svetovno vojno in danes glavne turistične točke na Goriškem namenjene posredovanju spomina na to obdobje zgodovine 20. stoletja v tem prostoru. Podpis pogodbe je dopolnila nabava nove tehnološke opreme, ki jo je zagotovila Fundacija Goriške hranilnice. Nove multimedialne pripomočke bo tako kot druge eksponate in opremo iz muzejske ponudbe Fundacija brezplačno posodila občini, ki je koncesionar spominskega območja.

Sporazum so podpisali župan Zagraja Marco Vittori, predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin in podpolkovnik Massimiliano Fioretti, predstavnik vojaškega Urada za zaščito obrambne kulture in spomina (BUMBACA)

»Zavedamo se, kako hitro se tehnologija razvija,« je dodal, »zato smo se odločili na novo opremiti muzejske prostore, posvečene virtualni resničnosti z novimi pregledovalniki, tablicami in slušalkami, izbranimi med najbolj inovativnimi modeli na trgu, tako da bo doživetje obiskovalcev še privlačnejše,« je povedal predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin. Z novo pridobitvijo, ki jo je omogočil prispevek banke Intesa San Paolo, bodo obiskovalcem na voljo nova očala za virtualno realnost, ki bodo dopolnila oz. nadomestila petnajsterico podobnih pripomočkov, s katerimi so doslej že razpolagali v muzeju. Poleg ogleda muzejskih zbirk, zvočnih in filmskih posnetkov ter bližnjih topniških kavern si bodo obiskovalci v posebni muzejski sobi lahko nadeli ta virtualna očala in s pomočjo tehnologije zadnje generacije doživeli razburljivo imerzijo v dogodke prve svetovne vojne na Soški fronti, je še dejal Bergamin, ki je sporazum podpisal z županom Zagraja Marco Vittorijem. Podpisu je prisostvoval tudi podpolkovnik Massimiliano Fioretti, predstavnik vojaškega Urada za zaščito obrambne kulture in spomina, ki v sklopu obrambnega ministrstva skrbi za negovanje zgodovinskega spomina.

Nova tehnologija v Muzeju na Debeli griži (BUMBACA)