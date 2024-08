Na čakalnem seznamu 66 otrok

Na čakalnem seznamu za vpis v goriške občinske jasli, v katerih bodo malčke sprejemali od prihodnjega tedna dalje, se je letos znašlo 66 otrok, če upoštevamo le prošnje družin, ki imajo prebivališče v Gorici. Prošnjo za sprejem v občinske jasli v šolskem letu 2024-2025 je sicer vložilo tudi dodatnih 33 družin iz sosednjih občin, zagotavljanje storitve ob vse večjem povpraševanju pa je letos še toliko bolj težavno, saj bodo, tako kot je bilo napovedano, čez celo šolsko leto jasli Incantatempo v Drevoredu Virgilio zaradi obnovitvenih del zaprte.

Skupno bo letos goriške občinske jasli obiskovalo 145 malčkov (44 bo novovpisanih), medtem ko je bilo lani v jaslih na razpolago 164 mest. Zaradi del v Drevoredu Virgilio so namreč morali tamkajšnje malčke razmestiti po drugih jaslih in novih oddelkih, kljub temu pa lahko občina skupno zagotovi manj mest, kot jih je bilo na razpolago lani. Število prošenj za vpis v občinske jasli pa iz leta v leto narašča (letos so jih na občini prejeli več kot 160, lani pa približno 150). Tolikšno povpraševanje je tudi posledica subvencij, ki jih Dežela FJK ponuja družinam s kazalnikom ISEE do 50.000 evrov, pravijo na občini.

Kje bodo sprejemali malčke

V jaslih Incantatempo so lahko sprejemali do 69 otrok. 24 otrok, vpisanih v jasli v Drevordu Virgilio, bodo letos namestili v obnovljenem centru Lenassi v Ulici Vittorio Veneto. 14 malčkov bodo z novim šolskim letom sprejeli v jaslih v Ulici Romagna, drugih 14 bodo namestili v prostorih vrtca na Trgu Sv. Hilarija, kjer bodo sicer varstvo ponujali samo do 13. ure. 15 malčkov od 3. do 12. meseca starosti bodo sprejemali v jaslih Scoprire e giocare v Ulici Maxa Fabianija. Tu bo obratovala tudi kuhinja, ki je sicer pogoj za varstvo dojenčkov, skupno bodo sprejemali 57 otrok. Jasli s s slovenskim učnim jezikom Tika Taka v Ulici Rocca bo letos obiskovalo 24 otrok. Ob tem ima Občina Gorica še sporazum z zasebnimi jaslimi Il giardino incantato v Ulici Pasubio in Bimbincittà na Verdijevem korzu, kjer lahko sprejemajo skupno dodatnih 12 otrok.

V glavnem bodo goriške občinske jasli po poletnem premoru spet odprle svoja vrata v ponedeljek, 2. septembra. Jasli v Ulici Romagna in v centru Lenassi pa bodo spet začele delovati v torek, 3. septembra. V prvem tednu bo sicer v občinskih jaslih veljal skrajšan urnik od 7.30 do 13. ure.

