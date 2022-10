Na dobrodelnem večeru tokrat o multipli sklerozi

Težka izguba naj lajša tegobe je naslov dobrodelnega večera, ki ga v Lokandi Devetak na Vrhu Čotova družina že 22 let prireja v spomin na ženo, mamo, teto, babico, gostilničarko Helko in na vse, ki jih je zahrbtna bolezen predčasno odtrgala iz naših sred. Letos so se še posebno spomnili na nedavno preminulega dedka in očeta Renata Devetaka. Večer, ki ga vsako leto prirejajo v sodelovanju s sovodenjsko sekcijo združenja krvodajalcev, je bil letos posvečen združenju za multiplo sklerozo AISM. V ponedeljek so gostili podpredsednico goriške sekcije združenja AISM Graziello Solidoro in psihologinjo Liliano Bencivenga, ki delujeta na sedežu združenja v Parku Basaglia. Prav združenju AISM so tudi namenili izkupiček večera, ki sta ga glasbeno obogatila bariton Damjan Locatelli in pianistka Tamara Ražem Locatelli. Prisotne sta uvodoma nagovorila sovodenjski župan Luca Pisk in predsednik sovodenjskih krvodajalcev Štefan Tomsič. Večer je sovpadal tudi z dogodkom Jabolko AISM in s svetovnim dnevom dara, med katerim so prostovoljci združenja na italijanskih trgih zbirali denarna sredstva.