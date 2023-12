Karabinjerji so v Gradišču ovadili na prostosti 68-letnega moškega, ki je na domu hranil stara eksplozivna sredstva iz prve svetovne vojne. Preiskavo je z namenom, da bi prestregli nevarna ubojna sredstva v lasti zbirateljev in ljubiteljev vojnih ostalih, vodilo državno tožilstvo na goriškem sodišču. Oktobra so na domu omenjenega moškega med temeljito hišno preiskavo našli in zasegli več projektilov, med katerimi je izstopalo sredstvo velikega kalibra. Nezakonito jih je hranil na domu in jih ni prijavil pristojnim oblastem. Pri operaciji so sodelovali videmski karabinjerji pirotehniki, ki so zagotavljali varnost preiskovalcem in so nato razstrelili zasežena sredstva.