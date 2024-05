Na drugem razpisu 134 projektnih predlogov

V torek se je zaprl razpis Small Project Fund (SPF): Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je skupno prejelo kar 134 projektnih predlogov.

Namen drugega razpisa Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga financira program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, je priprava čezmejnega območja za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025. Na voljo je skoraj 1,5 milijona evrov (natančneje 1.455.674,50 evra), projekti lahko znašajo med 30.000 in 150.000 evrov, trajajo pa največ 18 mesecev.

Razpis je bil namenjen združenjem, podjetjem, organizacijam, izobraževalnim ustanovam in univerzam ter javnim in zasebnim organom. V okviru prvega razpisa, objavljenega v letu 2023, je prispelo 239 projektnih predlogov; po ocenjevanju je bilo financiranih 44 projektov. Sprva jih je bilo 27, z dodatnim financiranjem s strani Dežele Furlanije - Julijske krajine se je dodalo še sedemnajst projektov. Med prejemniki prispevkov s prvega razpisa- tako v prvem kot v drugem krogu - so med drugim bile tudi razne organizacije in ustanove Slovencev v Italiji. Pristopi sodelujočih ustanov in organizacij so bili najrazličnejši. Nekateri so se osredotočili na tehnologijo, nove medije in igrifikacijo za uživanje v kulturnih dejavnostih in turističnih predlogih, drugi so izhajali iz vključevanja skupnosti na kraju samem.