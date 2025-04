Na EPK prihaja Alfa

Poletje Evropske prestolnice kulture bo obogatil še en večji glasbeni dogodek. V Gorico prihaja Alfa, nastopil bo 25. julija v areni pri Rdeči hiši. Gorica bo ena od lokacij njegove poletne turneje - Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato (Ne vem, kdo je ustvaril poletje, vem pa, da je bil zaljubljen).

Andrea De Filippi, znan tudi kot ALFA, je kantavtor iz Genove, rojen leta 2000. Ima več kot 586 tisoč naročnikov na kanalu YouTube in več kot 2 milijona sledilcev na TikToku, na digitalnih platformah ima več kot 850 milijonov prenosov, na YouTubu pa več kot 290 milijonov ogledov. Njegove pesmi so bile deljene v več kot 500 tisoč videoposnetkih na TikToku, njegovi najnovejši videoposnetki pa so se uvrstili na vrh trendov na YouTubu.

Februarja 2024 je s pesmijo Vai! prvič nastopil na 74. festivalu Sanremo in na končni lestvici zasedel deseto mesto. Na večeru duetov je nastopil skupaj z legendarnim italijanskim pevcem Robertom Vecchionijem s pesmijo Sogna ragazzo sogna.

Vstopnice za koncert v Gorici so že v prodaji na spletni strani ticketone.it.

Dogodek financira Dežela Furlanija Julijska krajina znotraj spremnega programa Evropske prestolnice kulture.