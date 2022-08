Na Goriškem bogat veliki šmaren

Kulturni, glasbeni in kulinarični dogodki za odrasle, pa tudi živalski sejmi za otroke. Na Goriškem bosta naslednji konec tedna in veliki šmaren – ponedeljek, 15. avgusta – kar živahna. Kdor si za podaljšan vikend ne bo privoščil oddiha na morju, v hribih ali kakšnem drugem kraju, lahko izbira med najrazličnejšimi dogodki, ki jih organizirajo v Gorici, Novi Gorici, Gradišču, Tržiču in Gradežu.

V Gorici se bo veseli vikend začel že v petek, 12. avgusta, ob 20.30 s koncertom mednarodnega mladinskega orkestra Gustava Mahlerja v gledališču Verdi. Palača de Grazia bo dan kasneje, 13. avgusta, prizorišče nastopa Gorizia Guitar Orchestra. Osrednji dogodek na veliki šmaren, 15. avgusta, bo koncert v sklopu niza Note v mestu z naslovom La Gorizia di Gino Pipia v Palači de Grazia. Na glasbenem večeru, ki se bo začel ob 21. uri, bo nastopila skupina I Trovieri, ki jo je ustanovil preminuli goriški glasbenik Gino Pipia. Predstavili se bodo z nekaterimi njegovimi skladbami in novimi glasbenimi deli. Vstop na koncert je prost. Veselo bo tudi v Podturnu, kjer že poteka tradicionalna »šagra« sv. Roka, ki vsak dan do 16. avgusta ponuja hrano in pijačo ob glasbeni spremljavi različnih ansamblov. Šagra v čast sv. Roku bo zaživela tudi v Ločniku, in sicer od 12. do 20. avgusta.

Glasba bo osrednji protagonist dogodkov, ki jih prirejajo v Novi Gorici v sklopu Goriškega poletja. V petek, 12. avgusta, in soboto, 13. avgusta, z začetkom ob 22. uri bo veselo v kulturnem centru Mostovna, kjer sta na programu koncert skupine Abba Mia! in DJ Janka ter hip hop/rap večer v organizaciji Kluba goriških študentov. V nedeljo, 14. avgusta, ob 21. uri bo na Ploščadi Silvana Furlana koncert skupine The Indicals, v ponedeljek, 15. avgusta, ob 20. uri pa ples pod zvezdami z Mirom Peratom.

V Gradežu letos stavijo predvsem na pirotehnični spektakel, ki bo ob ritmu glasbe na ogled na veliki šmaren. Dogodek se bo začel ob 23. uri, trajal pa bo najmanj 18 minut. Za izvedbo dogodka je gradeška občina objavila razpis, na katerega so se prijavila tri podjetja, ponudbo pa je predstavilo samo podjetje Fireworks Group iz kraja Melara di Rovigo. Pirotehniški spektakel bo občino stal kar 19 tisoč evrov. Pred ponedeljkovim spektaklom pa bo v petek, 12. avgusta, in v soboto, 13. avgusta, na nasipu Nazario Sauro in na vrtu Adriatico zaživela letošnja izvedba dogodka Zvezdnate čaše (Calici di stelle), na katerem bodo prišli na svoj račun ljubitelji vrhunskih vin.