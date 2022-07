Na goriškem Krasu spet gori. Danes, v nedeljo, 17. julija, okrog 9.45 so gasilce obvestili, da gori na Renškem vrhu. Zaradi močnega vetra se požar zelo hitro širi proti zahodu, ob gasilcih iz okoliških krajev v Sloveniji na kraj odhajajo tudi goriški in tržiški gasilci. Steber dima je videti daleč naokrog, požar naj bi bil obsežnejši od tistega, ki je izbruhnil v petek, 15. julija, med Lokvico in Cerjem.