Na gradeško plažo vabi tudi goriška družina

Kdor se želi izogniti vrstam ob vhodu na gradeško plažo ter vnaprej kupiti vstopnico, rezervirati senčnik, ležalnik ali karto za tamkajšnji vodni park, bo med spletnim naročanjem naletel tudi na štiri ... goriške obraze. Družba Grado impianti turistici (GIT), ki upravlja plažo in terme v Gradežu, je namreč za promocijo svoje ponudbe za družine v letošnji sezoni izbrala Goričana Giorgia Grattona in Sovodenjko Paolo Ursic, med drugim odbornico in trenerko pri ŠZ Soča, ter njuna dva otroka, Giulio in Gabriela.

Do sodelovanja mlade goriške družine v promocijski kampanji je prišlo po naključju. »Prijateljica in uslužbenka ene izmed gradeških sladoledarn, ki jo pogosto obiskujemo, je lani poleti o nas spregovorila fotografu družbe GIT. Dalj časa je namreč iskal družino z dvema otrokoma za letošnjo kampanjo, a je ni našel,« pravi Paola Ursic in dodaja, da sta bila z možem nad predlogom dokaj presenečena, a sta – malo za šalo, malo zares – vseeno pristala. »Ponudbo smo sprejeli z veliko mero sproščenosti. Obravnavali smo jo kot "drugačen" dan na morju, ki smo ga preživeli s celodnevnim fotografiranjem na plaži in tudi v vodnem parku. Bilo je septembra, proti koncu sezone. Zabavali smo se. Otroka moram pohvaliti, ker sta bila kot vedno zelo potrpežljiva,« je za Primorski dnevnik povedala Paola Ursic, ki je v zadnjih tednih, odkar je kopalna sezona stopila v živo, prejela veliko klicev ter sporočil prijateljev in znancev. »Nekateri so nas spoznali na spletni strani, drugi na Instagramu, tretji celo na plakatih po mestu, ki jih sami še nismo videli. Šlo je za neobičajno izkušnjo, imeli smo se zelo lepo,« zaključuje naša sogovornica.