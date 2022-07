Na Gradini pomoč občanom, ki morajo zapustiti svoje domove (video)

V sprejemnem centru Gradina v Doberdobu od včerajšnjega večera gostijo občane, ki so morali zapustiti svoje domove. Včeraj so to bili prebivalci Sabličev, ki so jih evakuirali v popoldanskih urah. Zdaj se jim pridružujejo tudi prebivalci Jamelj, kjer so začele goreti tudi nekatere hiše.

Podžupanja Doberdoba Vlasta Jarc je za Primorski dnevnik povedala, da v centru nudijo topel obrok in pijačo. Situacijo stalno spremljajo, saj se stvari spreminjajo iz ure v uro. Tudi zato ni še mogoče napovedati, do kdaj bodo prebivalci ogroženih zaselkov še na Gradini. V pomoč so jim v centru tudi prebivalci Doberdoba, ki pripravljajo in delijo hrano.