Na Gradu Kromberk se začenja slovenski del festivala Glasbe sveta

Poletni glasbeni festival Glasbe sveta, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico, se danes začenja na slovenski strani meje. Na Gradu Kromberk bodo danes ob 21. uri nastopili Darko Rundek Kvartet iz Hrvaške ter enkratni kabaret YOU!WHO?WHO!, ki ga skupaj z družbo performerjev pripravlja priljubljeni glasbenik in lutkar Matija Solce.

Letošnja tema festivala je Uglaševalci miru, ki je nastala v sodelovanju s sokuratorjem festivala Boštjanom Gombačem, in je posvečena zasedbam in glasbenim projektom, ki se na svoji umetniški poti pogosto srečujejo s tujim in neznanim ter s posluhom nenehno preizprašujejo in na novo osmišljajo lastne izrazne identitete.

Skupaj z obiskovalci bodo odkrivali svetove umetnikov, v katerih domujejo prijateljstvo, brezmejnost, medsebojno poslušanje, ustvarjalna empatija, navdihi narave in okolja, skupni prostori in ritmi, spoštovanje ter odprtost, so zapisali v KUD Morgan, ki glasbeni festival pripravlja v sodelovanju z italijanskimi kolegi iz Circolo Controtempo in Goriškim muzejem.

Pol ure pred glasbenim dogodkom bodo pripravili gurmansko-gledališki performans Aleksandrinke in okusi sveta, ki ga pripravlja Društvo žena Prvačine. Prizor v narečju, prežet s humorjem in toplino, se bo prelevil v skupno okušanje, ki prinaša spomine, okuse in zgodbe, ki še danes povezujejo oba bregova Sredozemlja.

Festival se bo v četrtek nadaljeval s slovensko folk glasbenico Niko Prusnik in skupino bratov Poljanec. Petkov zaključni koncert bo v ritmu poskočnih afro-kubanskih ritmov in latinskoameriških zvokov, za katere bo poskrbel Omar Sosa Trio - Vibe Factor.

V amfiteatra gradu Kromberk bo tudi letos zaživela tržnica Dobrote sveta. Ob bogati ponudbi lokalno in ekološko pridelane hrane, izbranih dobrot ter žlahtne kapljice z obeh strani meje bo tržnica Dobrote sveta stičišče okusov, kultur in ljudi. To je prostor, kjer lahko obiskovalci vseh starosti odkrivajo, okušajo in se družijo - pred koncerti ali po njih - v sproščenem in prijetnem vzdušju. Na tržnico, ki odpira vrata dve uri pred začetkom koncerta, je vstop brezplačen.