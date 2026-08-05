Od mizarstva, do glasbe, čebelic in zelišč

V Mladinskem domu so tudi letos uspešno izpeljali poletno središče Poletnosti, ki je med 15. junijem in 24. julijem več kot sto otrokom ponudilo pester program ustvarjalnih delavnic, izletov in spoznavanja različnih področij. Kot je pojasnila koordinatorka programa Ilaria Bergnach, so letos zabeležili 114 udeležencev, od prvošolcev osnovne šole do dijakov tretjega letnika prvostopenjske srednje šole. V primerjavi s preteklimi leti so torej zabeležili porast.

Program je bil razdeljen na šest tematsko obarvanih tednov. Vsak teden so otroci najprej spoznavali izbrano temo skozi predstavitve in izdelovanje plakatov, nato pa so znanje poglabljali še z ustvarjalnimi delavnicami in izleti.

Prvi tematski sklop je bil posvečen ekologiji, naslednji teden pa je bil namenjen mizarstvu. Otroci so spoznavali mizarski poklic in različne vrste lesa, izdelovali ptičje krmilnice ter barvali panjske končnice. Obiskali so Mizarski muzej v Solkanu in Tehniški muzej Slovenije. V tednu botanike so odkrivali bogastvo slovenskega zeliščarskega izročila. Izdelali so herbarije, pripravljali plakate o zdravilnih rastlinah, izdelovali okrasne izdelke iz lesenih odrezkov in cvetja ter pripravili aromatično olje. Obisk Botaničnega vrta v Sežani jim je omogočil še podrobnejše spoznavanje rastlinskega sveta, navdušil pa jih je tudi ogled čebelnjaka in opazovanje čebel od blizu.

Del programa je bil namenjen likovni delavnici. Ogledali so si razstave in v Parku Coronini risali ter preslikavali kipe, glasbena delavnica pa jih je popeljala v svet glasbil in različnih glasbenih zvrsti. Zadnji teden je bil bolj sproščen. Ena skupina je ostala v Gorici, druga pa se je odpravila na letovanje v Žabnice, kjer je 23 otrok raziskovalo Kanalsko dolino.

Živahno tudi v Števerjanu

Novost letošnjega poletja so bile dejavnosti v Števerjanu, namenjene učencem šole Alojza Gradnika. Z njimi so obravnavali enake tematske vsebine kot vrstniki v Gorici, skupaj pa so se udeleževali izletov in nekaterih delavnic.

Eden glavnih ciljev programa je bil otrokom približati področja, ki jim niso vsakdanja, ter razširiti njihovo splošno in praktično znanje. »Želimo, da se naučijo nekaj novega, spoznajo stvari, ki jim niso tako blizu in samoumevne, ter razvijajo praktične spretnosti,« je poudarila Ilaria Bergnach. Pomemben del programa je bilo tudi spodbujanje skupinskega dela, vključevanja, zdrave tekmovalnosti in ohranjanja stika s slovenskim jezikom. Prav jezik ostaja eden večjih izzivov. Kot opažajo organizatorji, se otroci med prostim časom pogosto spontano pogovarjajo v italijanščini, tudi tisti, ki sicer doma govorijo slovensko.

Poletne dejavnosti se še niso zaključile. Mladinski dom bo od 17. avgusta do začetka šolskega leta pripravil program Šola za šalo, namenjen ponavljanju učne snovi in pripravi na novo šolsko leto. Posebno pozornost bodo namenili tudi učencem, ki bodo jeseni prestopili v prvostopenjsko srednjo šolo. Program bo potekal vsak dan od 8. do 16. ure s kosilom ali pa do 13. ure brez kosila.