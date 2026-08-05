Sistiana Sesljan začel priprave na novo sezono

V nizkem startu pred novo sezono je tudi Sistiana Sesljan, ki bo tudi v novi sezoni 2026/2027 nastopal v promocijski ligi. Lani je, tako kot leto pred tem, obstanek dosegel v play-outu, letos pa bodo varovanci potrjenega trenerja Fabrizia Sestana, ki je decembra zamenjal Motto, skušali obstanek v ligi doseči čim prej.

Sezona v promocijski ligi se bo začela 6. septembra, tako da so se nogometaši Sistiane Sesljana na prvem uradnem treningu zbrali že v ponedeljek, že minuli teden pa so novi člani ekipe trenirali po posebnem programu.

Začetek 6. septembra

»Včeraj (v ponedeljek, op. a.) smo začeli dobro. Najbolj pomembno je, kako bomo pripravljeni do 6. septembra, ko začne prvenstvo,« je pojasnil športni vodja Paolo Soavi. Še pred uradnim začetkom prvenstva čaka nogometaše Sistiane Sesljana 12. avgusta Memorial Samuel Pacor, na katerem bodo igrali proti Krasu in Triestini, 18. avgusta pa prijateljska tekma z ekipo Forum Julii. »To pa je tudi vse, saj se potem že začne pokal,« je razložil Soavi. Letos bodo pokal igrali že 22. avgusta