Na gradu Rihemberk znova odpirajo vrata obiskovalcem

NOVA GORICA – Novogoriška občina je z zavodom Svitar v soboto ponovno odprla grad Rihemberk za obiskovalce.

Srednjeveška utrdba s trojnim obrambnim obzidjem in najvišjim grajskim stolpom v Sloveniji je ena izmed najbolj izpostavljenih in opaznih točk Vipavske doline. Obiskovalcem ponuja sprehod po zunanjih površinah med zidij, dvorišč in parka, po trati in med drevesi med stolpiči in zidovi grajskih stavb.

Za posamezne obiskovalce bo grad odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih, za manjše skupine ob predhodnem dogovoru tudi med tednom.

V času med zimskim zaprtjem so obnovili grajska vhodna stolpa in strehe južnega palacija ter nadgradili dele grajskega obzidja s posebno apneno tehnologijo, ki se je stoletja uporabljala pri gradnji kamnitih stavb.

Slovesnejši dogodek ob odprtju gradu je ob ugodnih epidemioloških razmerah sicer predviden v začetku jeseni, so zapisali na spletni strani novogoriške občine.