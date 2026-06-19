Na hitre spremembe odgovarjajo z znanjem

Živimo v času, ko se svet in družba, tudi zaradi stalnega tehnološkega napredka, zelo hitro spreminjata. Z njima se spreminja tudi gospodarsko in poslovno okolje, ki se nenehno sooča z novimi izzivi in zato terja vedno nove kompetence. Prav to je razlog, zaradi katerega sta Slovenski izobraževalni konzorcij (Slovik) in Mladinski dom Gorica ponovno združila moči ter v sklopu dolgoročnega projekta Spretnorasti organizirala program Grow&GO.

Predstavili so ga v sredo v hotelu Entourage. Po pozdravih Ilarie Bergnach za Mladinski dom, Martine Budin za Slovik in Petre Maronese za ZKB Trst Gorica je o vsebinah spregovorila znanstvena direktorica Slovika Mateja Milost. Grow&GO je modularni izobraževalni program, namenjen posameznikom od 18. do 40. leta, natančneje bodočim podjetnikom s poslovno idejo, mladim podjetnikom na začetku poti, ki poslujejo manj kot tri leta, univerzitetnim študentom in dijakom zaključnih letnikov višjih srednjih šol, lastnikom podjetij, obrtnikom ter zaposlenim in vodilnim v podjetjih, organizacijah in društvih, ki želijo dvigniti kakovost svojega poslovanja. Za univerzitetne študente in dijake zaključnih letnikov višjih srednjih šol je program brezplačen, za zaposlene in samozaposlene pa je predvidena kotizacija, skladno z razpisom. Mesta v skupinah so omejena na največ 25 udeležencev.

Program, ki ga s prispevkom ZKB Trst Gorica financira Dežela FJK, je razdeljen v štiri sklope. Začeli se bodo 12. septembra in bodo potekali v Gorici in Trstu, v primeru velikega povpraševanja pa tudi v Benečiji. Prvih 12 ur bo posvečenih osnovam prava in finančnega poslovanja pod vodstvom Ravla Bogatca. Drugi sklop, ki traja 32 ur, nosi naslov Poslovna akademija; izvajal ga bo Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. Direktorica centra Maša Madon se je med srečanjem povezala na daljavo in povedala, da je ta del projekta še posebej praktično usmerjen, saj bodo udeleženci pridobili veščine, ki presegajo akademsko znanje. To bo še bolj očitno v tretjem, največ 16-urnem sklopu, ki bo namenjen pripravi poslovnega načrta.

Mednarodne izkušnje

Med predstavitvijo programa je Milost še posebej izpostavila, da ta temelji tudi na mednarodnosti, in sicer zaradi sodelovanja z zvezo Unioncamere iz Veneta v četrtem oziroma zadnjem, neobveznem sklopu. Unioncamere v sklopu evropskega programa Erasmus za mlade podjetnike ponuja mednarodno izmenjavo s podjetji v tujini. Med predstavitvijo so se na daljavo oglasili nekdanji in sedanji udeleženci programa Erasmus, ki so spregovorili o možnostih in prednostih, ki jih program ponuja.

Zadnji del večera je bil namenjen gostji, Tanji Harej, vodji kadrovske službe podjetja Pipistrel. S svojo nekdanjo univerzitetno profesorico Matejo Milost se je pogovorila o spremembah v poslovnem okolju, grajenju dobre in učinkovite delovne ekipe, ključnih novih kompetencah ter izzivu umetne inteligence. O umetni inteligenci, tej zelo aktualni in vroči temi, Harej meni, da je ključno orodje našega časa, ki pa ne bo nikoli povsem zamenjalo človeka, še posebej pa ne človeškega uma. Znanje je namreč, po njenih besedah, »edino, kar nam ne morejo vzeti«.

Prav zaradi te trditve in zaradi že omenjenih vse hitrejših sprememb v družbi tudi Mateja Milost poudarja, da je stalno izobraževanje danes še posebej ključno. Projekt Grow&GO, o katerem je več informacij na voljo na spletni strani spretnorasti.org, po njenih besedah predstavlja pravi odgovor na konkretne potrebe skupnosti.