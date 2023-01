Na Info dnevih o razpisih za sklad malih projektov GO!2025

Na treh Info dnevih v Gorici, Benetkah in Štanjelu bo EZTS GO v kratkem začel s predstavitvijo razpisov s sklada za male projekte GO! 2025 v okviru Interreg Italia-Slovenija. V skladu Small Projects Fund je za celotno območje programa Interreg Italia-Slovenija na voljo 8 milijonov evrov, ki bodo, od letos do leta 2026, financiral male projekte Interreg.

EZTS GO bo omenjena evropska sredstva porazdelil po celotnem območju programa z uporabo poenostavljenih razpisov, ki bodo objavljeni vsako leto, od leta 2023 do leta 2026, do porabe sredstev. Za razliko od drugih Interreg razpisov bodo prijavljeni projekti lahko tudi manjšega obsega (od 30.000 evrov) do največ 200.000 evrov. Vse informacije o razpisih, kriterijih izbora in tipologije projektov, bodo predstavili na treh Info dnevih, pred objavo samega razpisa.

Informativni dnevi se bodo začeli v Furlaniji - Julijski krajini v torek, 1. februarja, ko bo v Kulturnem domu v Gorici ob 16.30 potekal dvojezični dogodek. Teden kasneje sledi srečanje v Benetkah; beneška pokrajina spada namreč v območje Interreg Italia-Slovenija. Dogodek bo v torek, 7. februarja, ob 10.30 v Konferenčni dvorani Deželne stavbe Grandi Stazioni. Zaključni dogodek bo potekal v Sloveniji v sredo, 14. februarja ob 10. uri, točneje v Grajski dvorani v Občini Štanjel, kjer bo srečanje posvečeno potencialnim partnerjem, ki imajo sedež v Notranjsko-primorski, Osrednjeslovenski, Gorenjski, Obalno-kraški in Goriški regiji.

»Sklad malih projektov bo omogočil bo neposredno financiranje projektov podjetji, združenj in drugih struktur s čezmejnega teritorija, ki želijo sodelovati in biti aktivni del priprav na leto 2025 s projekti, ki morajo zagotavljati trajnost tudi po tem letu,« pravi Romina Kocina, direktorica EZTS GO. Za sodelovanje na Informativnih dnevih je priporočljiva prijava na spletni strani EZTS GO.