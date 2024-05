Na italijanski znamki, posvečeni 20. obletnici vstopa Slovenije v EU, je upodobljen Trg Evrope/Transalpina oz. Mozaik nove Evrope tržaškega umetnika Franca Vecchieta, ki se je udeležil predstavitve. Skupno bodo izdali 250.020 tovrstnih znamk, ki bodo primerne za pisma in razglednice do 50 gramov. Na znamki, ki stane 3,15 evra, sta slovenska in italijanska zastava. Da gre za znamko ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU, piše tudi v slovenščini.