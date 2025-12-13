Na izpitu za vozniško dovoljenje s slušalkami

Goriški policisti so prejšnji teden ovadili 44-letnega indijskega državljana, ki je nameraval opraviti teoretični del izpita za pridobitev vozniškega dovoljenja s pomočjo slušalk in male videokamere.

Moškega so opazili uslužbenci goriške civilne motorizacije, kjer je potekal izpit. Na kraj so se odpravili policisti, ki so kaj kmalu ugotovili, da je moški nameraval goljufati. Med preverjanjem so ugotovili, da je moški nosil predelano srajco, v katero je skril videokamero, poleg tega si je nameraval pomagati še s slušalkami, mobilnim telefonom in še z enim oddajnikom. Policisti so vse naprave zasegli in na koncu moškega ovadili goriškemu sodišču.