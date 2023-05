Na odru bodo zaživeli Bumbarji

»Muzikal, ki je vsebinsko zelo daleč od tradicionalnih in tudi od tistih, ki smo jih do sedaj uprizorili«. Tako goriški Dijaški dom opisuje projekt, ki bo doživel premiero v soboto, 20. maja, ob 19. uri v Kulturnem domu v Gorici. Bumbarji je »totalno odštekan muzikal o neubogljivih otrocih sodobnega časa«, ki z besedami in režijo Andreje Benedetič ter glasbeno priredbo Damjane Golavšek govori o povečani agresivnosti, medvrstniškem nasilju, težavami s hrano, ki jih najstniki doživljajo po pandemiji. Zamisel izhaja iz srečanj za starše na to temo in pogovorov s psihologinjo Susanno Pertot, ki je delovala v sklopu državnega bonusa za psihološko podporo. Pred premiero smo se pogovorili z režiserko o projektu in predvsem o aktualnih problematikah, iz katerih izhaja.