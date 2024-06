Goriški gasilci so danes, 17. junija, ob 16.40 prejeli telefonski klic, s katerim so jih opozorili, da se za hišo na Oslavju dvigajo visoki ognjeni zublji. Gasilci so oddrveli na Oslavje, kjer so ugotovili, da ne gori hiša, ampak drvarnica za njo. Potem ko so ugotovili, da v dogodek ni bil vpleten nihče, so pogasili požar in tako preprečil, da bi se razširil na sosednje grmičevje in drevje.