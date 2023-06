Na osnovni šoli Petra Butkoviča po novem tudi video nadzor

Na sovodenjski osnovni šoli Petra Butkoviča - Domna imajo po novem tudi sistem za video nadzor. Za naložbo se je odločila občinska uprava, ki želi na ta način preprečiti morebitna mazaška ali druga vandalska dejanja na novi stavbi in njenem dvorišču ali vsaj pomagati varnostnim organom pri iskanju krivca v primeru, da bi do takega neljubega dogodka prišlo. V zadnjih letih je bilo namreč nedovoljenih vstopov na šolska dvorišča in v šolska poslopja na Goriškem kar nekaj, v nekaterih primerih je prišlo tudi do večje škode, na primer v Ločniku, kjer je leta 2017 dvojica mladih - eden od dveh je bil še mladoleten - zanetila požar v nekaterih učilnicah šole Perco.

V Sovodnjah, pravi župan Pisk, so se odločili za postavitev dveh kamer, ki sta usmerjeni proti vhodu šolske stavbe in proti dvorišču. Naložba skupno znaša okrog 3400 evrov. V prejšnjih dneh je občinski odbor sprejel sklep, na podlagi katerega bosta kameri delovali samo v večernih in nočnih urah ter med vikendi in prazniki. Od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro pa bosta izklopljeni, saj njun namen ni snemanje učencev in šolskega osebja, poudarja župan Luca Pisk.