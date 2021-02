Na Peči včeraj nesreča pri delu

Na Peči se je včeraj okrog 10.30 zgodila nesreča pri delu. V Ulici Srečka Kosovela, kjer podjetje Ultranet gradi širokopasovno omrežje za hitro internetno povezavo, se je v še nepojasnjenih okoliščinah poškodoval delavec. Moški je upravljal stroj znamke Bobcat, s katerim naj bi odstranjeval gramoz s ceste. Stroj naj bi se nenadoma ustavil, pri čemer je moški dobil močan udarec v hrbet. Ker naj ne bi čutil nog, so sodelavci takoj poklicali na pomoč. Ob reševalcih službe 118 so v Kosovelovo ulico prihiteli goriški gasilci, ki so moškega pazljivo izvlekli iz kabine in ga zaupali zdravstvenim delavcem. Reševalna služba je poškodovanca prepeljala v goriško bolnišnico, kjer so ga sprejeli na zdravljenje z rumeno triažno kodo. Na kraju so posredovali tudi karabinjerji.

