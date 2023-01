Pripadniki civilne zaščite so danes zjutraj posredovali v Romjanu, kjer se je s strehe starejše hiše na rebri Pecorari usulo na pločnik več strešnih korcev, k čemur je verjetno pripomogela burja, ki je bila ponekod že davi občasno kar močna. Zavarovali so območje ob hiši in tako zagotovili varnost za ljudi ali mimoidoče avtomobile. Za posredovanje civilne zaščite so zaprosili lokalni policisti, ki so prav tako bili na kraju.