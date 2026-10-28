Na prenovljeni pošti bodo občani lahko zaprosili tudi za potni list

V Občini Sovodnje spet obratuje pošta, in sicer v čisto novi preobleki in z novimi storitvami. Z včerajšnjim uradnim odprtjem prenovljene poslovalnice v Prvomajski ulici se je zaključil še zadnji poseg v okviru projekta Polis na Goriškem. Gre sicer za širši projekt družbe Poste Italiane, ki zajema na državni ravni približno 7000 italijanskih občin. Namenjen je lažjemu dostopu do storitev javne uprave v občinah z manj kot 15.000 prebivalci. Na Goriškem so v sklopu projekta Polis prenovili 21 poštnih poslovalnic, da bi zagotovili sodobnejše, dostopnejše in učinkovitejše prostore.

V Sovodnjah prenova ni prinesla le nove opreme, urejenih prostorov, talne vodilne poti za slabovidne in energetsko varčne razsvetljave. Na voljo bodo po novem tudi dodatne storitve. V poslovalnici je mogoče poleg običajnih uslug zaprositi tudi za matične in druge uradne izpiske iz evidenc, ki so na voljo prek italijanskega nacionalnega registra prebivalstva (ANPR). Na voljo so tudi najpomembnejša potrdila italijanskega zavoda za socialno zavarovanje INPS, med njimi obvestilo o obračunu pokojnine, enotno potrdilo o dohodkih (Certificazione Unica) in obrazec OBIS M. Poleg tega lahko občani zaprosijo za izdajo ali podaljšanje potnega lista, ne da bi se bilo treba odpraviti na kvesturo.

Pošta v Sovodnjah je odprta od ponedeljka do petka med 8.20 in 13.45, ob sobotah pa med 8.20 in 12.45. Pred vhodom obratuje bančni avtomat ATM. Na zunanjem parkirišču pa vsem so na voljo tudi nekatere polnilnice za električna vozila. Razmišljajo o tem, da bi v prihodnosti ponujali še storitve enotnega centra za naročanja na zdravstvene preglede in preiskave CUP.

V imenu sovodenjske občinske uprave je zbrane pozdravil župan Luca Pisk, ki je poudaril, da so odzivi občanov na prenovo pošte pozitivni. S predstavniki družbe Poste Italiane se je pogovoril tudi o možnostih uporabe slovenskega jezika, predvsem pri obvestilih in urnikih ter o možnosti zaposlitve slovensko govorečega uslužbenca. Predstavniki pošte so obljubili, da bodo predloge preverili. Beseda je nanesla tudi na gradnjo krožišča v neposredni bližini pošte. Kot je pojasnil Pisk, naj bi se dela nadaljevala 23. novembra, saj je bilo treba zaradi nove cestne zakonodaje projekt ponovno preveriti, kar je podaljšalo postopek.