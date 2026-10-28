Jutri v TKS Na Poti s Perotom Lovšinom

Tržaško knjižno središče bo jutri ob 18. uri v prostorih na Trgu Oberdan 7 predstavilo knjigo Na poti s Perotom Lovšinom. O publikaciji se bosta pogovarjala avtor in pisatelj Dušan Čater, večer bo povezoval Peter Verč.

Na poti s Perotom Lovšinom je biografija in roman ceste v enem. Pisatelj, prevajalec in scenarist Dušan Čater Lovšina od pomladi do pomladi spremlja na koncertih, predavanjih, snemanjih novega albuma in po zabavah po Sloveniji. V živem, neposrednem slogu popisuje svoje druženje s frontmanom legendarnih Pankrtov in glasbenikom z uspešno, več kot 30-letno samostojno kariero. Skozi pogovore in pričevanja Perotovih življenjskih sopotnikov dobi bralec vpogled v njegov odnos do sveta, značilno drznost in kritičnost. Spozna odraščanje v »kodeljevskem šesterokotniku«, glasbene začetke, ljubezni, in čas »ko je dolgcajt še obstajal.«