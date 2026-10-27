Raziskava razkriva stiske zaposlenih žensk v Gorici

Številne ženske se tudi v Gorici soočajo s prekarnim delom, mobingom in strahom pred izgubo zaposlitve. »Pogovorile smo se z dvanajstimi ženskami, starimi od 25 do 60 let, ki živijo in delajo v Gorici. Njihove življenjske zgodbe kažejo, da so se delovne razmere za mnoge ženske v primerjavi z obdobjem pred dvajsetimi ali tridesetimi leti poslabšale,« poudarja Anna Di Gianantonio, članica raziskovalnih skupin Lilith in Lina e Tina Merlin. Skupini sta z raziskavo razkrili zaskrbljujočo podobo delovnega okolja na Goriškem, kjer diskriminacija žensk še zdaleč ni izkoreninjena.

»Mnoge ženske se s težavami srečujejo zlasti ob materinstvu. Po vrnitvi s porodniškega dopusta se pogosto znajdejo na slabšem delovnem mestu oziroma v slabših delovnih razmerah. Posebno stisko doživljajo tridesetletnice, saj jim nekateri delodajalci celo svetujejo, naj nimajo otrok,« opozarja Di Gianantonio. Namen raziskave je po njenih besedah dati glas ženskam in njihovim izkušnjam, ki pogosto ostajajo zamolčane, tudi zaradi strahu pred posledicami na delovnem mestu.

Poleg diskriminacije je ena največjih težav negotovost zaposlitve. Pogodbe za določen čas in nizke plače ženske postavljajo v še ranljivejši položaj, zaradi česar se težje odločijo za prijavo zlorab in neprimernega ravnanja. Strah pred izgubo zaposlitve je namreč velika ovira, še zlasti ob pomanjkanju učinkovitih oblik zaščite in ustanov, na katere bi se lahko obrnile. Raziskovalki skupini opozarjata tudi na težave pri pridobivanju sindikalne pomoči. V nekaterih primerih naj bi ta povsem izostala, v drugih pa kljub prizadevanjem sindikatov ni prinesla želenih rezultatov.

Di Gianantonio opozarja tudi na kadrovsko podhranjenost goriškega inšpektorata za delo, ki otežuje odkrivanje in preprečevanje nepravilnosti. Po mnenju raziskovalk se tako ustvarjajo razmere, v katerih številne ženske ostajajo brez ustrezne zaščite in so prisiljene izbirati med uveljavljanjem svojih pravic in ohranitvijo zaposlitve oziroma vira dohodka.

Težave pa niso omejene le na slabše plačana delovna mesta ali najbolj ranljive dejavnosti, temveč se pojavljajo v različnih zaposlitvenih sektorjih. »Razmere so boljše v šolstvu in javnem sektorju, medtem ko je v zasebnem sektorju težav več,« pojasnjuje sogovornica. Med dvanajstimi intervjuvankami so prodajalke, zaposlene v zadrugah in negovalke starejših. Večina je Goričank, nekatere pa so se v mesto priselile.

Prepotrebno ozaveščanje

»Z našo pobudo želimo javnost opozoriti na težave, s katerimi se ženske srečujejo na delovnem mestu. Prekarno delo namreč ne ogroža le njihove zaposlitvene varnosti, temveč vpliva tudi na njihov ekonomski položaj in možnost samostojnega načrtovanja prihodnosti, s čimer povečuje tveganje za revščino,« poudarja Di Gianantonio.

Raziskovalni skupini Lilith in Lina e Tina Merlin zato pozivata javne ustanove in sindikate, naj odprejo konkretno razpravo o neenakosti spolov na področju zaposlovanja in preučijo možnost ustanovitve krajevne opazovalnice za spremljanje položaja žensk v svetu dela. Ta bi lahko zbirala prijave in pričevanja, spremljala zaposlitvene razmere ter spodbujala ukrepe za preprečevanje diskriminacije in boljšo zaščito delavk.

Pobudnice si želijo, da bi raziskava, ki jo nameravajo v prihodnje razširiti z novimi intervjuji, presegla zgolj zbiranje osebnih pričevanj in postala izhodišče za konkretne ukrepe. Njihov cilj je spodbuditi spremembe, ki bi ženskam na Goriškem zagotovile varnejše, pravičnejše in dostojnejše delovne razmere.