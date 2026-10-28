Iščejo voznike za prevoz onkoloških bolnikov

Združenje Spiraglio letos praznuje tridesetletnico delovanja. Jubilej bodo obeležili s koncertom skupine Freevoices, ki bo v soboto, 7. novembra, ob 20.30 v goriškem gledališču Verdi. Med večerom bodo zbirali prostovoljne prispevke za delovanje društva in hkrati bodo opozorili na potrebo po novih prostovoljcih, predvsem voznikih.

Društvo Spiraglio deluje na območju cele goriške pokrajine in pomaga onkološkim bolnikom pri prevozih v različne zdravstvene ustanove. »Naše društvo so ustanovili leta 1996 po zamisli zdravnika Fabrizia Bertina. Z leti smo dejavnost razširili, tako da imamo danes na voljo deset vozil;devet je naših, eno nam dajejo v brezplačno uporabo razni pokrovitelji,«je predsednik društva Spiraglio Paolo Seffin pojasnil med včerajšnjo predstavitvijo koncerta, s katerim bodo praznovali društveni jubilej. Za rezervacijo mest je na voljo telefonska številka 393-4660044. Poleg Seffina sta spregovorila Maurizio Tantillo in Carlo Visintin, medtem ko sta goriško občino zastopala občinska odbornika Fabrizio Oreti in Silvana Romano.

Prevozi so brezplačni

»Naši prevozi so popolnoma brezplačni; vsak bolnik prispeva, kolikor more. Drugače sredstva zbiramo s prispevki iz sistema petih in osmih tisočink dohodnine; pomagajo nam tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina in občine, prispevek nam zagotavlja Fundacija Goriške hranilnice. Lani smo prevozili 197.000 kilometrov in pomagali 343 družinam. Letos se je do 30. septembra nabralo že 150.000 prevoženih kilometrov,« je povedal Seffin. Za temi številkami so številne poti na preglede, terapije in druga zdravljenja. Prostovoljci bolnike poberejo na domu, jih odpeljejo v zdravstveno ustanovo, počakajo, da opravijo zdravljenje, in jih nato odpeljejo domov. Pri nekaterih obiskih to pomeni večurno odsotnost, pri drugih pa skoraj celodnevno obveznost. »Onkološke bolnike peljemo v Gorico, Tržič, Trst in Videm. Poseben izziv so poti v Aviano, kamor lahko prevoz skupaj s čakanjem traja tudi osem ur. Za bolnika, ki mora redno obiskovati terapije, je takšna pot lahko fizično in psihično naporna, organizacija prevoza pa velika skrb,« je razložil Seffin.

Prostovoljci ne zagotavljajo le prevoza, temveč bolnikom pomagajo tudi premagovati osamljenost in stisko. Med vožnjo se pogosto razvije pogovor, med katerim bolnik pove, kaj ga skrbi, in izrazi čustva, ki jih sicer težko deli z drugimi. »V društvu imamo tudi psihologa, ki pomaga bolnikom in družinam, poleg tega tudi pripravi voznike na njihovo delo. Prevozi lahko trajajo tudi tri ure, med katerimi voznikom med poslušanjem težav in stiske bolnikov ni vedno lahko,«je opozoril Seffin.

Med uporabniki je veliko ljudi, starejših od 70 let, ki živijo sami. Nekateri nimajo otrok ali drugih sorodnikov, ki bi jih lahko spremljali, drugim je težko si organizirati prevoz tudi proti plačilu, saj včasih zdravljenje traja tudi po več ur.

»Pot do Aviana bi v primeru prevoza proti plačilu lahko stala med 200 in 250 evrov, česar si večina družin ne more privoščiti,«je še pojasnil Seffin in povedal, da ima društvo Spiraglio okrog 75 aktivnih prostovoljcev, med katerimi je okrog 50 voznikov. Njihovo delo zahteva časovno prilagodljivost, odgovornost in predvsem pripravljenost pomagati ljudem v težkih življenjskih okoliščinah. Številni sedanji prostovoljci so upokojenci, za katere so dolge vožnje zelo naporne, zato je za dolgoročno delovanje društva pomembno pridobiti nove sodelavce.