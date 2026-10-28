V trčenju vlakov v Španiji najmanj deset mrtvih

V trčenju dveh hitrih vlakov v osrednji Španiji je danes umrlo najmanj deset ljudi, več jih je poškodovanih, so sporočile regionalne oblasti. Zaradi nesreče je zaprta železniška proga, ki povezuje prestolnico Madrid in južno regijo Andaluzijo. Podrobnosti o dogodku še niso znane.

Nesreča se je zgodila malo pred deveto uro med občinama Urda in Orgaz v provinci Toledo v osrednji Španiji. Po prvih informacijah upravljavca španskih železnic Adif sta oba vlaka peljala proti jugu v smeri Andaluzije, ko je eden od zadaj trčil v drugega.

Eden od vlakov pripada državnemu železniškemu podjetju, drugi pa zasebnemu ponudniku.