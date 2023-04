Na Rojcah zbili otroka

Na goriških Rojcah se je danes popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan otrok. Šlo naj bi za sedemletnega dečka, ki so ga povozili v Ulici San Michele, nedaleč od križišča z Ulico Zara. Otroka je na prehodu za pešce zbil avtomobil fiat panda, ki ga je upravljala ženska. Deček je obležal na cestišču več metrov stran. Utrpel je poškodbe glave. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali do helikopterja, ki je pristal pri goriški bolnišnici, z njim pa v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Otrok je bil vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci. Z njim je bil tudi oče. Okoliščine nesreče preiskujejo goriški lokalni policisti.