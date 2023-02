Na šoli Trinko o enakopravnosti med spoloma

Prvostopenjsko srednjo šolo Ivan Trinko je včeraj obiskala svetovalka za enakopravnost Dežele Furlanije -Julijske krajine, Anna Limpido. Srečanje z dijaki je spadalo v sklop niza Giornate di genere, s katerim si svetovalka prizadeva za ozaveščanje mladih o pomenu enakopravnosti med spoloma in preprečevanju diskriminacije. Svojo pot na šolah je začela že pred tremi leti, in sicer na prvostopenjski srednji šoli Ascoli, od takrat ji je prisluhnilo več kot tisoč učencev in dijakov od osnovnih do prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol. Šola Trinko je prva šola s slovenskim učnim jezikom, ki jo je svetovalka obiskala. V letošnjem šolskem letu je o enakopravnosti govorila že na znanstvenem liceju Marinelli v Vidmu skupaj s predstavniki policije, na goriškem italijanskem licejskem polu in na prvostopenjski srednji šoli v Ogleju.