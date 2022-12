Na startu čezmejni turistični avtobus

Brezplačni krožni turistični avtobus je novost obeh goriških občin, Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica, turističnih združenj z obeh strani meje, Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in ustanove PromoTurismoFVG, ter EZTS-GO in GO! 2025. Namen je vzpostaviti nove čezmejne trajnostne prometne povezave ter povezati turistične in kulturne znamenitosti obeh mest, ki bosta leta 2025 nosili ugledni naslov evropske prestolnice kulture.

Raziskovanje in spoznavanje turističnih znamenitosti obeh Goric bo potekalo s krožno vožnjo avtobusov v soboto in nedeljo, 17. in 18. decembra, med 10. in 12.30. Vožnjo bodo ponovili 7. in 8. januarja. Začetek in konec ogleda s krožnim turističnim avtobusom bo na Trgu Evrope/Transalpina, središču evropske prestolnice kulture 2025. Turistični avtobus, ki ga bodo vzpostavili v sklopu projekta GO! Explore, je namenjen vsem, ki bi radi spoznali znamenitosti obeh Goric, poglobili znanje ali samo preživeli prijetno dopoldne v dobri družbi.Udeležence bo spremljal turistični vodič. Vodenje bo potekalo v slovenskem in italijanskem jeziku, pot pa bo obiskovalce dogodka peljala po Trgu Evrope in Parku Coronini do Travnika, goriške občinske palače, goriškega gradu, nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini, solkanskega mosta, nato pa do spomenika Edvardu Rusjanu, na Bevkov trg in nato do frančiškanskega samostana Kostanjevica, od koder pogled sega na Laščakovo vilo na Rafutu, ki bo eno od osrednjih prizorišč EPK 2025, ter nato nazaj na Trg Evrope.

Rezervacije za brezplačno vožnjo sprejemajo do petka, 16. decembra, do 16. ure, in sicer na TIC Nova Gorica (tel. 00386-53304600 in 00386-41460 17 ali na nova-gorica@vipavskadolina.si). Prijaviti se je mogoče tudi na goriškem zavodu Promoturismo (tel. 0481-535764, 335- 1084763 ali info.gorizia@promoturismo.fvg.it). Prevoze bosta izvajala avtobusna prevoznika Nomago in APT, posamezne vožnje se bo lahko udeležilo do osemindvajset ljudi.