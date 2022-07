Na tečaju z Gadžijevom devet pianistov

Prav v domači Gorici se bo prvič preizkusil v vlogi profesorja. Mojstrski tečaj v klavirju, ki bo v Kulturnem domu od 1. do 5. avgusta, bo vodil svetovno priznani pianist, Goričan Aleksander Gadžijev. Masterclass iz klavirja organizira Glasbena Matica Furlanija - Julijska krajina v sodelovanju s Kulturnim domom in kulturnim zagonskim podjetjem OMA - Officina Musica Attuale iz Bologne. Projekt so danes predstavili v goriškem kulturnem hramu ob prisotnosti občinskega odbornika za kulturo Fabrizia Oretija, ravnatelja Glasbene matice Manuela Fighelija, predstavnika podjetja OMA za deželo FJK Sebastiana Gubiana, predsednika Kulturnega doma Igorja Komela in goriškega predsednika SKGZ Marina Marsiča.

Na mojstrskem tečaju iz klavirja bo sodelovalo kar devet pianistov iz Italije, Slovenije in Japonske. Svetovno priznani pianist Aleksander Gadžijev, prejemnik številnih nagrad – med temi je letošnje 2. mesto na Chopinovem tekmovanju v Varšavi – bo prvič v vlogi pedagoga podal svoje znanje, izkušnje in nasvete. Pianisti bodo med individualnimi lekcijami, ki bodo potekale od ponedeljka do četrtka od 10. ure do 18.30, izboljšali svojo tehniko igranja in usvojili Gadžijeve trike in nasvete. Glasbena matica bo tečajnikom nudila tudi prostore oz. učilnice za samostojno vadbo v novih prostorih v Trgovskem domu. Posebnost masterclassa pa je delavnica improvizacije, ki bo potekala 5. avgusta. Goriški klavirski mojster se namreč v zadnjem času posveča poglabljanju znanja v klavirski improvizaciji, ki ni vezana samo na jazzovsko glasbo, kot bo tudi dokazal udeležencem tečaja. Mojstrski tečaj želi biti le prvi v dolgi vrsti podobnih dogodkov, ki bi v Gorico vabili glasbene in kulturne izvedence iz vsega sveta.