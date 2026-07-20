Na volitvah v Gorici želijo doseči preobrat

Županskega kandidata oziroma kandidatke še niso določili, napovedujejo pa, da bo šlo za nestrankarsko osebnost iz civilne družbe, ki jo bodo podprle vse sodelujoče komponente. Na trgu pred goriško mestno hišo se je v soboto z začasnim imenom predstavila »Koalicija za Gorico, širok in participativni projekt za prihodnost mesta«. Združuje stranke, gibanja, društva in posameznike iz levosredinskih in sredinskih krogov, njen cilj pa je po dveh desetletjih desnosredinske oblasti doseči politični preobrat.

Koalicija želi preseči ideološke ovire in stare metode upravljanja ter izhajati iz dejanskih potreb občanov. Kot je povedal sekretar goriško-števerjanskega krožka Demokratske stranke Davide Trevisan, želijo oblikovati konkretne projekte, ki bodo temelj dolgoročnega razvoja Gorice. Predlog za prihodnje volitve bo temeljil na sodelovanju z občani, dialogu z mestnimi četrtmi, društvi in gospodarskimi združenji ter večji preglednosti odločanja.

Krog sogovornikov je širši od ustanovnega jedra, vrata pa ostajajo odprta vsem, ki si želijo alternativo desni sredini. Na predstavitvi ni bilo Slovenske skupnosti, s katero pa posvetovanja potekajo, je potrdil tudi njen goriški sekretar David Grinovero. »Goriško tajništvo naše stranke v zvezi z volitvami, ki bodo v Gorici prihodnje leto, še ni sprejelo nobenega sklepa. Doslej smo se o tem pogovarjali samo z levo sredino. Formalnih srečanj z desno sredino nismo imeli in tudi ni rečeno, da jih bomo,« pravi Grinovero

Kandidata naj bi izbrali do konca leta, saj za zdaj dajejo prednost metodi, ekipi in vsebinam. Projektu so se pridružili Demokratska stranka, Forum, Pakt za avtonomijo, Občanska lista FJK, Gibanje 5 zvezd, SKP, Živa Italija, Futuro Goriziano, Insieme per Gorizia liberale, Gorizia è tua in Ragione Autonoma Fvg.