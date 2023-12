Načrt za postavljanje mlajev je nared

Postopek je bil dolgotrajen in zapleten, a na doberdobski občini so prepričani, da ga je bilo vredno izpeljati: cilja sta namreč bila zagotavljanje varnosti in ohranjanje tradicije, na katero so občani zelo navezani. Doberdobski občinski odbor je v prejšnjih dneh odobril izvršilni načrt ukrepov, ki so potrebni za zakonito in varno postavljanje mlajev na občinskem ozemlju.

Postopek stekel po nesreči

Za pripravo načrta so se župan Fabio Vizintin in člani odbora odločili, potem ko se je leta 2022 med postavljanjem mlaja v Podgori zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodovala mlada Krminčanka. Nekaj dni kasneje so v doberdobski občini - tako kot v goriški - odredili odstranitev vseh mlajev, ki so bili postavljeni na javnih zemljiščih brez pridobitve predhodnega dovoljenja, nakar so v proračun vključili denar za pripravo načrta, ki bi omogočal postavljanje mlajev ob spoštovanju predpisov in brez varnostnih tveganj.

Občina Doberdob je nameravala postopek izpeljati v kratkem času in tako omogočiti zakonito postavljanje mlajev že na predvečer prvega maja letos, a stvar sploh ni bila tako preprosta. Osnutek načrta so namreč prejeli šele v prvih dneh aprila, zato avtoriziranih mlajev letos ni bilo, ni pa manjkalo polemik.

Domačini so v Doberdobu, na Palkišču, v Jamljah in na Poljanah postavili manjše mlaje, nekajmetrsko palico z rdečo zastavo, opremljeno s črnim trakom v znak žalovanja, pa so položili v t.i. »komunsko štirno« (vodnjak) pred županstvom. »Postopek je trajal dlje od predvidenega, ker nam je načrtovalca uspelo najti šele decembra lani. Nakar je skoraj eno leto trajalo tudi samo načrtovanje, saj so papirji večkrat romali tudi na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, ker so jim morali pristojni tehnični uradi prižgati zeleno luč. Zdaj pa načrt končno le imamo,« je za Primorski dnevnik povedal doberdobski župan Fabio Vizintin. V prihodnjih tednih bo po njegovih besedah na vrsti še postopek za izbiro izvajalca, nadejajo se, da ga bodo imenovali v kratkem.

Dela v štirih vaseh

Načrt je pripravilo podjetje CranEng iz kraja San Pietro di Ragogna, ki je postavitev mlajev po navodilih doberdobske občinske uprave predvidelo na štirih točkah: mlaje bodo lahko spet postavljali v Doberdobu (na Trgu Sv. Martina), na Poljanah (na trgu sredi vasi), na Palkišču (blizu spomenika padlim v NOB) in v Jamljah (na zemljišču v občinski lasti pred vhodom sedeža društva Kremenjak).

Ko bodo izbrali izvajalca del, bo le-ta poskrbel za izkop lukenj na občinskih parcelah, za postavitev kovinskih podstavkov in premičnih jeklenih cevi, ki bodo pričvrščene nanje. V kovinske profile bo mogoče vstaviti mlaje, jih pritrditi s klini ter jih nato varno dvigniti (in seveda spet spustiti, ko bo čas za to).

Za načrt in dela bo Občina Doberdob skupno porabila okrog 50.000 evrov proračunskih sredstev. »Ko bomo našli izvajalca in poskrbeli za postavitev podstavkov, bomo sklicali tudi srečanja z domačini in jim podrobneje predstavili izvedena dela, katerih cilj je zagotavljanje varnosti in ohranjanje običaja, ki prebivalcem naših vasi veliko pomeni,« zaključuje doberdobski župan Fabio Vizintin.