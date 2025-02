Nadji Velušček nagrada Franceta Štiglica

Goriška režiserka Nadja Velušček je letošnja prejemnica nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Slovesna podelitev bo v sredo, 19. februarja, v Slovenski kinoteki v Ljubljani.

»Nadja Velušček je v desetletjih kontinuiranega ustvarjanja slovenski in evropski prostor obogatila z dragocenim, svojstvenim pogledom. Njen pogled je pronicljiv pogled ustvarjalke, ki pripoveduje svet iz periferije. To je pogled, ki je zaradi vztrajanja pri svoji specifični poziciji in identiteti na samozavesten način osvobojen gravitacijske teže filmskih in zgodovinskih centrov,« poudarjajo v Društvu slovenskih režiserjev in režiserk ter opozarjajo, da je Nadja Velušček (v soavtorstvu s hčerko Anjo Medved) med drugim ustvarila odmevne dokumentarne filme, kot so Moja meja, Trenutek reke, Mesto na travniku in Vžgano v spominih.

»V svojem delu se kot dokumentaristka in arhivarka zanima za zgodovino goriške regije, kot se je zapisala v ljudeh: v njihovih pogledih, telesih, spominih; v tem, kako so se oblikovale njihove usode in prostor, v katerem prebivajo. Njeno ustvarjanje zaznamuje neakademski pristop k mediju filma. Najpomembnejša prvina tega pristopa je sposobnost prisluhniti, poslušati, dovoliti spominu, da se izlušči. S svojimi protagonisti je preživela ogromno časa, ki ni zabeležen na kameri. Ta čas je investicija, ki je omogočila, da je nastajal - in še naprej nastaja - posneti arhiv, zakladnica dragocenih osebnih pričevanj. Dokumentarni filmi, ki so nastajali skozi desetletja, so fragmenti te zakladnice; in vendar je vsak tudi celovit, zaokrožen portret specifičnega prostora in vanj vtkanih usod,« pravijo v Društvu slovenskih režiserjev in režiserk, ki opozarjajo, da filmi Nadje Velušček nosijo v sebi vse naštete kvalitete njenega dela: svojevrsten, pronicljiv pogled; oseben, subjektiven pristop; uvid v temeljito raziskane zgodovinske procese, zrcaljene v usodah lokalnih ljudi.