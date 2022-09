Nagrada za brezmejno poročanje

S slavnostno sejo mestnega sveta ter podelitvijo nagrad in priznanj novogoriške občine v SNG Nova Gorica je praznovanje praznika Nove Gorice sinoči doseglo vrhunec.

Na osrednji slovesnosti, ki je minila v znamenju 75-letnice Nove Gorice in na kateri bil slavnostni govornik slovenski predsednik Borut Pahor, so nagrado mestne občine podelili tudi Primorskemu dnevniku, plaketo pa goriškemu publicistu in pisatelju Viliju Prinčiču. Primorski dnevnik si je nagrado občine prislužil »za pomembno vlogo pri rednem, objektivnem in profesionalnem obveščanju javnosti na obeh straneh meje ter za poročanje z območje novogoriške mestne občine na vseh področjih družbenega delovanja«. Kot so še dodali v obrazložitvi, Primorski dnevnik »s svojim delom vsak dan znova potrjuje svojo aktivno vlogo pri ustvarjanju sožitja, razumevanja in čezmejnega sodelovanja v skupnem goriškem prostoru«.

Viliju Prinčiču je plaketa novogoriške občine pripadla za dolgoletno uspešno delo v krogu zamejskih organizacij in širše ter za njegovo kulturno udejstvovanje v pisanju, publicistiki in zgodovinskih raziskavah. Nagrado Franceta Bevka je prejela pianistka in korepetitorka Ana Marija Furlan, nagrado mestne občine Nova Gorica pa poleg Primorskega dnevnika še etnolog in arheolog Dragomir Svoljšak in Društvo humanistov Goriške. Bevkova listina je šla v roke pevki Tatjani Mihelj, plaketo mestne občine Nova Gorica pa so prejeli še dirigent, pozavnist in pevec Sandi Cej, Mirjam Brecelj za vodenje Škrabčeve knjižnice, Čebelarsko društvo Nova Gorica in Cvetka Gorjan iz novogoriške podružnice Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke.