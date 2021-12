Nagrade in spomin

Na krajši slovesnosti, ki je v petek popoldne potekala v sejni dvorani doberdobskega županstva, so upravitelji Sklada Dorče Sardoč nagradili študente, ki so dosegli pomenljive študijske dosežke. Za šolsko leto 2021/2022 so med univerzitetnimi študenti prve in druge stopnje štipendije v znesku dva tisoč evrov prejeli Mattia Milanese (Fakulteta za zobozdravstvo v Trstu), Paloma Pertot (Vizualna umetnost na beneški univerzi IUAV), Sanja Sossi (Medicinska fakulteta v Trstu) in Ivana Fajt (Ekonomska fakulteta v Ljubljani). Med podiplomskimi študenti je štipendijo prejel Daniel Doz (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem).

Zgodovinski oris delovanja Sklada Dorče Sardoč, v upravnem odboru katerega so predstavniki občin Doberdob, Sovodnje in Devin-Nabrežina, je podal njegov predsednik Boris Peric. Sklad so na pobudo Sardočeve žene ustanovili leta 1994. Odtlej so iz leta v leto skupno podelili 95 štipendij za skupnih 330 tisoč evrov. Sklad razpolaga s svojimi sredstvi in prispevki, ki jih prejema s strani davčnih zavezancev ob priložnosti vsakoletne prijave dohodnine. Teh je letos bilo okrog 230, ki so prek dodelitve petih tisočink skladu namenile čednih 8 tisoč evrov.Sardoč, je spomnil Peric mlade, je bil med najbolj markantnimi osebnostmi antifašistične organizacije TIGR in primorskega antifašizma nasploh. Kot znano, je bil na drugem Tržaškem procesu, katerega obhajamo 80-letnico, skupaj z drugimi antifašisti obsojen na smrt in nato pomiloščen na dosmrtno ječo.

Sklad, ki nosi po njem ime, si prizadeva za uveljavljanje njegovega lika in za gmotno podpiranje študentov. Ob tej priložnosti so mladi prejeli v dar tudi italijanski prevod knjige Tigrova sled z naslovom L'Orma del Tigr. Delo je na osnovi radijskih pogovorov z Dorčetom Sardočem v osemdesetih letih minulega stoletja napisala urednica Lida Debelis Turk.Na srečanju, katerega so se udeležili člani upravnega sveta sklada – Karlo Černic (Doberdob), Walter Pertot (Devin-Nabrežina) in Zdravko Kustrin (Sovodnje) – je mladim čestital in jim zaželel veliko bodočih uspehov tudi doberdobski župan Fabio Vizintin.