Nagradili bodo novinarje iz Gaze in z Zahodnega brega

Nagrado Leali delle Notizie, s katero se na istoimenskem ronškem novinarskem festivalu spominjajo ubite malteške novinarke Daphne Caruana Galizia, bodo letos podelili novinarjem iz Gaze in z Zahodnega brega. Samirju Al Qarjjountiju jo bodo izročili med zadnjim dnem festivala, v nedeljo, 15. junija.

Nagrado Leali Young, ki jo podeljujejo v spomin na novinarko Cristino Visintini, pa bosta letos prejela Enrico Rossi za reportažo ob tridesetletnici konca vojne v Bosni-Hercegovini in Lavinia Nocelli za članek o palestinskih begunskih taboriščih v Jordaniji. Enajsto izvedbo festivala novinarstva Leali delle Notizie so včeraj predstavili na ronški občini, kjer je predsednik društva Leali delle Notizie Luca Perinno napovedal, da bo trajala bo od torka, 10. junija, do nedelje, 15. junija. Od petka, 23. maja, do nedelje, 1. junija, pa se bo zvrstilo osemnajst potujočih dogodkov v pričakovanju na festival. Slednji bodo potekali v devetih občinah, med katerimi bosta tudi Gorica in Doberdob.