Nagradili ljubezen do gledališča

V torek so v sklopu niza večerov Iskrivi smeh na ustih vseh v mali dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž podelili nagrade natečaja Mladi oder, ki ga organizirata Zveza slovenske katoliške prosvete in Kulturni center Lojze Bratuž. Priznanja podeljujejo gledališkim skupinam, ustvarjalcem in oblikovalcem, ki so pokazali svoj talent in ljubezen do gledališča in delujejo v društvih, ki so včlanjena v zvezo. Ker je podeljevanje nagrad v prejšnjih letih odpadlo zaradi pandemije, so letos podelili nagrade za leto 2020, 2021 in 2022.

Podeljevanje nagrad je sledilo gledališkemu programu, ki so ga zaupali članicam skupine kamišibajkaric Furje z burje ter deklicam iz vrtca Mavrica iz Bračana. Mladi kamišibajkarici Marlene Mauri in Lea Dissegna sta nastopili s prisrčno zgodbo Pet gosenic Romane Kranjčan. Vesna Marion je gledalcem pripovedovala dve japonski ljudski, in sicer zgodbo o Malem mucku Belku in zgodbo o dveh sosedih. Mirna Stopar je nastopila z zgodbo Kako so si Butalci omislili pamet Frana Milčinskega. Ob koncu je nastopila še Katerina Ferletič s kamišibajem o ljudski zgodbi iz Doberdoba Kariola.

Na natečaj Mladi oder se je letos prijavilo pet otroških, ena mladinska in dve odrasli gledališki skupini. Med otroškimi skupinami so priznanje prejeli člani otroške gledališke skupine O’Klapica, ki so leta 2021 in 2022 pod mentorstvom Katerine Ferletič obogatili Miklavžev prihod s kamišibajem Miklavževo pismo in igrico Samo eno darilo. Otroška gledališka skupina Kulturnega društva Sabotin iz Štmavra je nagrado prejela za videoposnetek Krampus, ki so ga predvajali leta 2020 med Miklavževanjem, in za igro Forum na sodišču v režiji Eve Devinar, ki so jo uprizorili leta 2022. Nagrajena je bila tudi otroška dramska skupina društva Sedej iz Števerjana, ki je leta 2022 uprizorila igro Miklavževa kava izpod peresa Petre Ciglič. Nagrado so prejeli tudi člani otroške skupine Prosvetnega društva Vrh sv. Mihaela, ki so v letih 2020 in 2021 sestavili dva božična posnetka, in sicer Toplina v srcu in Ni bogat kdor veliko ima, temveč kdor veliko da, pri katerih so sodelovali OPZ Etko Mužetko, pevska skupina Vihar in mladi društva. Leta 2022 so se otroci spet preizkusili z nastopom v živo in v cerkvi na Vrhu uprizorili igro Božični čas na besedilo Julije Cotič. Tudi člani otroške gledališke skupine kulturnega društva Hrast so prejeli nagrado, saj so leta 2020 so preko spleta predvajali pripovedovanje zgodb o Miklavžu, leta 2021 so pripravili posnetek z zgodbo Marko in trije sneženi medvedi, leta 2022 pa so končno nastopili v živo z igro Na prvi zvezdici se pripelje sveti Miklavž.

Med mladinskimi skupinami je nagrado prejela gledališka skupina O’Klapa za muzikal Lak za sanje in za posnetek Prešeren in mi, ki so ga pripravili v sodelovanju z glasbeno šolo Komel. Nagrado Mladi oder sta prejela tudi dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež, ki je leta 2020 uprizoril igro Vohuni in leta 2022 igro Pamela, ter Dramska družina društva Sedej iz Števerjana, ki je leta 2022 predvajala radijsko igro Pohujšanje v Dolini Šentflorjanski. Nagrade sta dobitnikom vročila predsednica centra Bratuž Franka Žgavec in predsednik ZSKP Miloš Čotar.