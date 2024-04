Najemnine ni poravnalo 762 družin

S podjetja za socialna stanovanja Ater so v zadnjih petnajstih mesecih odposlali 762 pisem, s katerimi so pozvali neplačnike najemnin, naj poravnajo svoje dolgove. Poleg tega so se preko telefona pogovorili še z drugimi 240 najemniki in pripravili 123 načrtov za odplačilo dolgov, in sicer v okviru projekta, s katerim skušajo stopiti v stik z neplačniki in skupaj z njimi določiti najustreznejšo rešitev za nastale težave.

Podjetje Ater sicer tesno sodeluje s socialnimi službami vseh 25 občin iz nekdanje goriške pokrajine;skupaj si prizadevajo za zagotovitev pomoči najbolj ranljivim posameznikom in družinam. Pomagati jim skušajo s sredstvi, ki jih poleg samega podjetja Ater dajejo na razpolago še Dežela FJK in posamezne občine. V obdobju, ki gre od leta 2019 do leta 2022, so med najemniki v socialni stiski porazdelili 1.229.000 evrov.

»Najemnike in njihove težave postavljamo v središče našega delovanja. Z neplačniki vzpostavljamo nove odnose na podlagi inovativnega pristopa, v okviru katerega določamo strategije za zagotovitev pomoči vsem tistim, ki jo potrebujejo,« poudarja predsednik podjetja Ater Fabio Russiani, po katerem bodo tudi med letošnjim letom izvedli kar nekaj projektov, s katerimi si bodo prizadevali zagotoviti pomoč posameznikom in družinam v stiski. Russiani pojasnjuje, da so leta 2023 izvedli tri deložacije, med katerimi je bila samo ena zaradi neplačevanja najemnine. Njihovo število se je znižalo za 93 odstotkov glede na povprečje iz prejšnjih let. »Seveda je treba najemnine plačevati redno in v predvidenem roku, po drugi strani je jasno, da je podjetje Ater pripravljeno priskočiti na pomoč in prisluhniti vsem, ki so se znašli v težavah. Pomagati smo jim pripravljeni skupaj z drugimi pristojnimi javnimi ustanovami, saj se želimo, ko je to mogoče izogniti najbolj hudim sodnim ukrepom, kot so lahko deložacije,« pravi Fabio Russiani.